2026年2月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム』の新シリーズとして、『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。また、本番組のスタジオMCは、前シーズンに引き続きせいや(霜降り明星)、YOU、谷まりあが続投。さらに、今シーズンより菊池風磨(timelesz)が新たに番組MCとして加入することも決定した。放送に先がけて実施したMC囲み取材会のレポートを配信する。【動画】『ラ