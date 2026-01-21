1月20日阿蘇中岳周辺で行方不明となり機体の一部が見つかったヘリコプターについて、21日も、搭乗していた3人の捜索準備が進められています。 【写真を見る】大破したヘリコプターの機体 1月20日午後4時ごろ、上空から捜索中だった熊本県警のヘリコプターが撮影した中岳の第一火口の写真を見ると、機体が大破しているのがわかります。 1月20日午前11時ごろ、阿蘇・中岳周辺で男性パイロットと、台湾出身の男