1月27日公示、2月8日投開票の衆議院議員選挙に向け、熊本市では候補者のポスターを貼る掲示板の設置作業が始まりました。 【写真を見る】通常10日→6日で設置衆議院選挙“短期決戦”に向けてポスター掲示板作業も急ピッチ 熊本市 熊本市役所の前では、午前9時半ごろから市の委託を受けた業者が候補者のポスターを貼る掲示板を設置しました。 熊本市内では919か所に掲示板が設置され、公示日前日の1月26日