熊本県天草市の遠見山の山頂では、ニホンスイセンが見ごろを迎えています。 【写真を見る】山頂に“可愛らしい白い花”45万株の二ホンスイセンが見ごろ熊本県天草市 天草市牛深町の「遠見山すいせん公園」は東シナ海を見下ろす標高217mの山頂付近を整備したもので、約45万株のニホンスイセンが植えられています。 ニホンスイセンは雪の降る季節に咲くことから別名「雪中花」とも呼ばれていて、可愛らしい白い花を咲かせてい