日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続くでしょう。北陸地方の上空約5000メートルにはマイナス36℃以下の強い寒気が流れ込む見込みです。このため、新潟県では山沿いだけでなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。また、新潟県では大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる地域が拡大す