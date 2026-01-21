伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント2回戦が1月21日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と千田翔太八段（31）が現在対局中だ。注目の一戦は、振り駒で藤井竜王・名人の先手番に決定。戦型は角換わりとなった。【映像】昼食を注文する藤井六冠と千田八段伊藤叡王への挑戦権を争う本戦トーナメントが進行中。2期ぶりの叡王位奪還を目指