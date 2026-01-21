21日（水）全国的に寒さの底。日本海側は平地も大雪となり、太平洋側でも雪の降り積もるところがありそうです。＜21日（水）の天気＞冬型の気圧配置が強まり、上空には今季最長となる強烈な寒波が流れ込んでいます。日本海側の広い範囲で雪やふぶき、平地でも雪の降っているところが多くなっています。午後は雪の降り方が強まり、警報級の大雪になる見込みです。関東北部の山沿いでも大雪になるでしょう。特に発達した雪雲の帯（JP