大雪による予防的な通行止めに関して記者会見する中部地方整備局や名古屋地方気象台などの担当者＝21日午前、名古屋市中部地方整備局などは21日、岐阜県の山地を中心に大雪が予想されるため、22日から名神高速道路や北陸自動車道などの一部区間で、予防的に通行止めとする可能性が高いと発表した。「不要不急の外出を控えて」と呼びかけている。対象区間は、名神高速の栗東湖南（滋賀県栗東市）―一宮（愛知県一宮市）、東海環