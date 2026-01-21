2001年9月の米同時多発テロを受け、大統領危機管理センターで対策を協議するジョージ・W・ブッシュ大統領（机奥の左から２人目）ら/Eric Draper/The White House（CNN）米国の大統領はかつて、ホワイトハウスにおける安全な地下施設を秘密裏に建設するよう命じた。その施設の上には、イーストウィング（東棟）の増築部分を新設した。話は1941年に遡（さかのぼ）る。同年の真珠湾攻撃の後、フランクリン・D・ルーズベルト大統領はホ