俳優谷原章介（53）が21日、メインキャスターを務めるフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。コンビニで、ある商品の価格上昇に驚いた。高市早苗首相は19日に衆院解散を表明。会見では、2年間に限り飲食料品の消費税ゼロに向けた検討を加速すると述べた。番組は、中道改革連合の「恒久的な食料品の消費税ゼロ」、国民民主党の「時限的に一律5％」など各党が掲げる消費税政策についても紹介。谷原は「僕ね