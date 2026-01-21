「ラステル久保山」の面会室。遺族は２４時間いつでも希望する時に遺体と対面できる＝横浜市西区多死社会を迎え、神奈川県内でも「火葬待ち」が長期化している。近年、横浜や川崎など都市部では冬場に１週間程度待つことが珍しくない状況だ。火葬までの間、遺体はどこに安置すればいいのだろうか。近年、自宅での安置は減り、葬儀店などで保全するケースが多くなっている。待つ日数が長くなればなるほど遺族の金銭的負