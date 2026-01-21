【モデルプレス＝2026/01/21】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービスLemino（R）では、1月29日にTOYOTA ARENA TOKYOにて開催される、日向坂 46「松田好花 卒業セレモニー」を独占生配信することが決定した。【写真】松田好花、けやき坂46二期として初お披露目された当時の姿◆松田好花、日向坂46卒業セレモニー生配信決定豊かな表現力を持つパフォーマンスに加え、好奇心旺盛な性格でバラエティ番組でも活躍。さらに、ラジ