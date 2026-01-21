高松北警察署 高松市の宿泊施設で椅子を蹴飛ばして知人女性にけがを負わせたとして、21日、京都府長岡京市の会社員の男（50）が傷害の疑いで逮捕されました。 警察の調べによりますと、男は2025年11月1日午前1時ごろから午前3時ごろまでの間、高松市の宿泊施設で大阪府の知人女性（38）に向かって椅子を蹴飛ばし、女性の右薬指に約4週間の加療が見込まれるけがを負わせた疑いが持たれています。 13日に女性側から届け出