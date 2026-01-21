寒波の影響は25日(日)にかけて続き、日本海側を中心に大雪による交通への影響に警戒してください。寒さの出口は見えず、例年の真冬の時期よりも厳しい寒さの日が多くなりそうです。25日かけて寒波の影響が続く今シーズン最強・最長の寒波の影響は、25日(日)にかけて続くでしょう。日本海側は広く雪で、北陸を中心に発達した雪雲が断続的に流れ込む予想です。北陸では24時間に多い所で100センチの降雪が予想されるなど、短期間に積