元テレビ朝日アナウンサーで、参院議員だった丸川珠代氏（５５）。ＳＮＳに街頭演説する様子を連日アップしている。１９日のインスタグラムでは「本日誕生日を迎えました」と書き出し、この日に５５歳を迎えたことを報告。「日本が岐路に立つ今、私はただひたすらに次世代に課題を残さないためにここで踏ん張っています」「今を生きる世代の責任として高市早苗総理と共に強く豊かな日本を実現する、その取組みに私も全身全霊で