◆第２１回沖縄大会（１１月２９日〜１２月２１日・コザしんきんスタジアムほか）沖縄県内外の２０チームが参加した「第２１回沖縄大会」では唯一の関西勢、和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）が４強進出と健闘。なお大会は雨の影響で決勝が打ち切りとなり、沖縄中央ボーイズと那覇ボーイズの沖縄県支部両チームが優勝となった。貴重な経験を積んだナインに庄内監督が目を細めた。関西から唯一参戦した和歌山御坊が２勝を挙