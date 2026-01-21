「スターゼンカップ第５６回日本少年野球春季全国大会」（報知新聞社など主催）小学生の部で、関西ブロック予選の組み合わせ抽選会が１８日、大阪市内の日本少年野球連盟本部で行われ、別表の通り決まった。所属１８チームが「３枠」を争う戦いは、２月１４日に開幕する。関西の小学生ナインが野心をたぎらせた。連盟本部での関西ブロック予選、組み合わせ抽選会。昨年の大阪都島に続く全国制覇を果たせば、２００８年以来の