大津瀬田ボーイズ創立３０周年記念式典が１２月２７日、大津市内のホテルで開催され、チーム関係者のほか、大津市の佐藤市長や日本少年野球連盟役員、高校野球関係者など約２５０人が出席した。主催者挨拶では岸場会長、入江代表が感謝の言葉を伝え、来賓の日本少年野球連盟・大冨会長は「選手の皆様がこれからも活躍されることを期待しています」と祝辞を述べた。大津瀬田レイカーズ時代の２００７年には、春季全国大会優勝の