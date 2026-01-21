昨年末にホープフルＳを勝ったロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１８００メートル）で始動することになった。鞍上は引き続き、松山弘平騎手＝栗東・フリー＝。杉山晴調教師が１月２１日、明らかにした。同馬はデビューＶ後の２戦目だったホープフルＳで鮮やかに差し切り、今後の路線が注目されていた。杉山晴調教師は「左回りを試すというのが第一