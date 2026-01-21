巨人・山崎伊織投手（２７）が２１日、ジャイアンツ球場で自主トレを公開した。変化球をまじえたキャッチボール、ブルペンでの傾斜確認、４０メートル往復ダッシュなどで汗を流し「順調にきていると思います」と充実の表情。４年連続２ケタ勝利がかかる今季に向け「スピード、コントロール、体力、全てにおいてもう１段階、２段階レベルアップしないと。テーマはフィジカルベースの向上と身体的動作の機能、思ったように（体が）