２２年のフェアリーＳを制し、同年のエリザベス女王杯２着などＧ１戦線でも活躍したライラック（牝７歳、美浦・相沢郁厩舎、父オルフェーヴル）が現役を引退することが２１日、分かった。今後は北海道新ひだか町の岡田スタッドで繁殖入りする予定。人なつっこくシャッター音が好きな性格で、多くのファンを魅了した人気馬。昨年末の有馬記念に出走予定だったがかなわず、１８日の日経新春杯（１２着）がラストランとなった。相