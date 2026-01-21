東京電力は、きょう午後にも新潟県にある柏崎刈羽原発6号機の原子炉を起動させる見通しです。14年ぶりの再稼働で、東日本大震災以降、東電の原発が再稼働するのは初めてです。柏崎刈羽原発を巡っては、当初、きのう再稼働する予定でしたが、17日、制御棒の試験中に警報が鳴らないトラブルが発生し、確認作業を行うため、再稼働を見送っていました。東京電力は、きょう午前1時ごろ、正常に警報が鳴ることが確認できたとし、関係者に