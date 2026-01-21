大雪こちらにも影響がありそうです。高市総理の解散表明から一夜。来月8日の投開票に向け動きが慌ただしくなっています。準備を急ぐ現場からは「全然、時間が足りない」と嘆く声も聞かれました。【画像で見る】各党の企業・団体献金に対するスタンスポスター制作「時間足りない」公示まであと1週間解散表明から一夜明け、高市総理が姿を見せたのは、音楽団体の新年賀詞交歓会。高市総理「皆様ぜひともにですね、力を合わせて日