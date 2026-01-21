日本海側では広く雪となっていて、積雪も増えています。青森の酸ケ湯では、今シーズン全国で初めて4メートルを超えました。今回の寒波、とにかく長く居座るというのが特徴ですが、今夜からあすにかけて1回目のピークを迎えそうです。きょうは西日本も含めて日本海側で広く雪、夜になると北陸や近畿北部、山陰などで雪の降り方が強まりそうです。あすにかけても同じような場所で雪が降り続き、一部、太平洋側にも雪雲が流れ込んでき