大分県大分市の国道で20日夜自転車で横断歩道を渡っていた女性が車にはねられ骨折しました。 車は逃走していて警察がひき逃げ事件として捜査しています。 大分市の事故現場 ◆TOS渡辺一平記者「現場は交通量の多い交差点です。大道方面から来た車はこの交差点を右折する際に自転車の女性をはねて、そのままこちらの方向に走り去っていった」 ひき逃げ事件が起きたのは大分市二又町の国道442号です。