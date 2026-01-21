けさ、東京メトロ・日比谷線の電車内で乗客のモバイルバッテリーから火が出て、日比谷線が一時、全線で運転を見合わせました。記者「通勤客で混み合う八丁堀駅の電車内で火事がありました」火災発生直後の様子です。車内から煙が立ち上っています。警視庁や東京消防庁によりますと、午前8時10分ごろ、日比谷線で「電車内でモバイルバッテリーから煙が出た」と通報がありました。モバイルバッテリーから火が出ていて、およそ30分後