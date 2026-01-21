アイドルグループ・アンジュルムの元リーダーでタレントの和田彩花が２０日、日本テレビ系「上田と女がＤＥＥＰに吠える夜」で、現在もうつ病で治療中であることを明かした。この日は「冬のメンタルヘルスを語る夜」とし、日照時間が短い冬にメンタル不調が起きやすいことなどを当事者が振り返った。和田は「曇りの日は仕事を休む日と思っている。太陽がないと今日はちょっとうまくいかないって。太陽ありきの生活」とコメン