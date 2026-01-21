トランプ政権誕生から1年。強硬に推し進める移民政策は、この1年でエスカレートし、一般市民が拘束される事態になっています。一触即発の現場にカメラが入りました。【写真を見る】「膝で押さえつけられあざが…」移民当局による拘束の様子「私はアメリカ市民だ！」誤って逮捕され5日間勾留も何が起きてもおかしくない“トランプ政権下のアメリカ”。今度は移民を取り締まる当局が、アメリカ市民を拘束しています。第二次トランプ