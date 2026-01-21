俳優の黒沢年雄（81）が21日、ブログを更新。60年代に活躍した男性アイドルコーラスグループ「スリーファンキーズ」のリーダー、長沢純さんが死去したことを伝えた。黒沢は「長沢純さんが亡くなった」のタイトルで更新。「長い付き合いだった！」と交流を振り返り、「スリーファンキーズとして大活躍…その後全日本歌謡選手権の総合司会者…数々の映画出演…ある意味一世を風靡した方だった」と長沢さんの経歴を記した。続けて「人