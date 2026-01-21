再稼働が延期となった柏崎刈羽原発6号機について、東京電力が1月21日にも再稼働する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。柏崎刈羽原発6号機をめぐっては1月17日、原子炉から制御棒を引き抜く試験中に警報が作動しないトラブルが発生し、20日に予定していた再稼働を見送っていました。調査の結果、制御棒の設定ミスが原因と判明し東京電力は21日未明、制御棒の確認作業が終了したと発表しました。東京電力は原子力規制