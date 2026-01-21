県内は冬型の気圧配置の影響で山沿いを中心に雪となっています。強い冬型は25日にかけて続き、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みで、気象台は大雪による交通障害などに警戒を呼びかけています。21日朝の魚沼市。除雪作業に追われる人の姿がありました。日本付近は25日ごろにかけて強い冬型の気圧配置が続き、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。22日朝までの24時間に降る