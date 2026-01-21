この冬、最も強い寒波の影響で、けさ（21日）は岡山・香川多くの地点で今シーズン最も低い気温になり、岡山県北の山間部では雪が続いています。 【写真を見る】最も強い寒波で岡山・香川も和気町でマイナス6.7℃真庭市の上長田で一時50センチの積雪【岡山】 一面の銀世界。午前7時ごろの真庭市の蒜山高原です。きのう（20日）昼ごろからの強い寒波の影響でけさ（21日）、岡山県和気町でマイナス6.7℃まで下がるなど、