大阪・神戸・京都・奈良・滋賀・和歌山今後の雪は？ 気象庁によりますと、近畿地方では、あす（２２日）明け方から夜のはじめ頃にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要だとしています。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？雪雨シミュレーション また、２１日昼過ぎから２２日夜遅くにかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意を呼び掛けています。 日本付近は、２５日頃にかけて強い冬型の気圧配置