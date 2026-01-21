CFexpress Type B IRIDIUMカード（1.6TB） 米ProGrade Digitalは1月20日（火）、米航空宇宙局（NASA）と宇宙活動協定を締結し、アルテミス月探査計画にCFexpress Type Bメモリーカードとカードリーダーを供給すると発表した。 供給するのは400GBと1.6TBのCFexpress Type B IRIDIUMカードおよびカードリーダー。IRIDIUMシリーズは、PCIe Gen4ベー