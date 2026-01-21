県内は、21日(水)夜から広い範囲で大雪となる見込みです。気象台は、交通障害に警戒を呼びかけています。 強い冬型の気圧配置により、県内は山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。 ◆24時間予想降雪量［22日(木)午前6時まで・多いところ］ 上越平地60cm ／ 山沿い70cm 中越平地60cm ／ 山沿い80cm 下越平地30cm ／ 山沿い70cm 佐渡30cm その後も25日(日)ごろにかけて大雪が続き、積雪