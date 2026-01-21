21日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比350円安の5万2700円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万2693.43円に対しては6.57円高。出来高は3万306枚となっている。 TOPIX先物期近は3591ポイントと前日比39.5ポイント安、現物終値比0.6ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52700-350