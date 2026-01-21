全米野球記者協会（BBWAA）は20日（日本時間21日）、米野球殿堂入りの投票結果を発表。カルロス・ベルトラン氏が資格4年目、アンドリュー・ジョーンズ氏が資格9年目の挑戦で得票率75％の当選ラインをクリア。栄えある殿堂入りを果たした。また、イチロー氏とともにマリナーズを支えたエース右腕のフェリックス・ヘルナンデス氏も資格2年目で大きく得票率を伸ばし、殿堂入りへ一歩前進。投票対象とな