21日の外国為替市場のドル円相場は午後0時時点で1ドル＝157円91銭前後と、前日午後5時時点に比べ46銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝185円18銭前後と7銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース