日経225先物は11時30分時点、前日比130円安の5万2670円（-0.24％）前後で推移。寄り付きは5万2200円と、シカゴ日経平均先物（5万2135円）にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まった。下へのバイアスが強まるなかで5万1850円と、節目の5万2000円を割り込む場面もみられた。ただし、その後は値ごろ感からのロングがショートカバーを誘う形となり、終盤にかけてプラス圏を回復し、5万2880円まで上げ幅を広げる場面も