2025年の県内での交通事故による死者数は31人で県警が統計を始めた1951年以降、2022年と並び最少となりました。県警によりますと県内で去年1年間に発生した人身事故は2280件で前の年に比べ128件増えました。一方、交通事故による死者数は前の年から20人減って31人で統計を取り始めた1951年以降2022年と並んで最も少なくなりました。亡くなった人のうち65歳以上の高齢者も前の年から20人減っています。県警・交通企画課では高齢者に