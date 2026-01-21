これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内全域にカミナリ注意報、上・中・下越の広い範囲に大雪・着雪注意報、中越と上越にはなだれ注意報が出ています。 その他にも、沿岸各地に波浪注意報、佐渡と下越に風雪注意報が発表されています。 ◆21日(水)これからの天気 断続的に雪が降り、佐渡や下越では吹雪くところもあるでしょう。局地的にはカミナリも伴いそうです。 とくに、21日(水)夜～22日(木)朝に