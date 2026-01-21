強い寒気の影響で県北の山沿いを中心に雪が降っており、週末にかけて大雪に対する注意が必要です。午前7時の庄原市高野町。早朝から降り始めた雪で辺りは一面、雪景色です。氷点下の寒さのなか身を寄せ合いながら登校する児童の姿がありました。■児童「すぐこたつに入りたいです」■児童「朝から寒くて着替えるのがいやだった。休みたかったです。（雪が）積もるのがいやです」21日から25日にかけ強い寒気が流れ込み、22日正午ま