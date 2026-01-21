新鮮な牛乳やチーズなど７００品あまりの乳製品を集めた販売会が、札幌のデパートで１月２１日から開かれています。会場には牛乳やチーズ、飲むヨーグルトなど全道各地から集められた自慢の乳製品がズラリと並びます。丸井今井札幌本店で２１日から始まった「ミルク＆ナチュラルチーズフェア」です。 道内のチーズ工房や乳製品メーカーなど７７社が出店し、７００品あまりの乳