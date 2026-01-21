俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が18日、自身のSNSを更新。現在、公演中のコンサートツアー『M!LK ARENA TOUR 2025-2026「SMILE POP!」』に親戚が鑑賞に訪れたことを報告し、記念ショットを披露した。【写真】「みんなかっこいい」「6人目のメンバーかなぐらい馴染みある」親戚・てつやと“滅ポーズ”を決める佐野勇斗佐野は、17日・18日に自身の地元である愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場