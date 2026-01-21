2026年1月20日、中国のSNS・微博（ウェイボー）では、ソニーが中国のテレビ大手のTCLと合弁会社を設立すると発表したことが注目を集め、ネットユーザーからさまざまなコメントが寄せられている。報道によると、ソニーグループが20日にTCLと合弁会社を設立し、グループ傘下のソニーが49％、TCLが51％を出資する。合弁会社はソニーのテレビ事業を引き継ぎ、ソニーはかつての主力事業を手放してゲーム、音楽、映像などのエンターテイ