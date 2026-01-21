この週末、遼寧省瀋陽市瀋河区のアロマキャンドルDIY工房では、95後（1995年から1999年生まれ）の女性・林暁（リン・シャオ）さんがシダーと柑橘系のエッセンシャルオイルを選び、自分だけのオリジナルアロマキャンドル作りに精を出していた。EC運営の仕事をしている林さんは、「毎月、重要業績評価指標（KPI）の仕事が一段落すると、いつも自分にご褒美をあげることにしている。残業や徹夜でたまった疲れがろうそくを溶かしたり、