牛丼チェーンのすき家は、限定メニュー「いくらまぐろたたき丼」を2026年1月20日に発売した。いくらが並盛の3倍「メガいくら丼」も用意人気メニューだという「まぐろたたき丼」に、天然のいくらを贅沢にのせた一品が登場。いくらの濃厚な旨みと、まぐろたたきのまろやかな味わいを一度に堪能でき、ごはんと一緒に食べることで、2つの具材の旨みが調和した味わいが口いっぱいに広がる。また、いくらの鮮やかな色と輝きの華やかさは