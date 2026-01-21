柏崎刈羽原発6号機について、東京電力が21日にも再稼働する方針を決めたことが関係者への取材で分かりました。柏崎刈羽原発6号機では今月17日、原子炉から制御棒を引き抜く試験中に警報が作動しないトラブルが発生し、20日に予定していた再稼働を見送っていました。制御棒の設定ミスが原因で、東京電力によると、21日未明に確認作業が終了しました。関係者によると、東京電力は原子力規制委員会から許可が出た場合、21日にも再稼働