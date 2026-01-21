強烈な寒波の影響で、日本海側を中心に大雪となっています。この大雪と寒さは次の日曜日ごろまで続くとみられ、急激な積雪の増加や猛ふぶき、路面の凍結による交通への影響に厳重な警戒が必要です。新潟県では、きのうから断続的に雪が降り、十日町市では午前11時までの24時間に30センチを超える雪が降りました。各地で積雪が1メートルを超えていて、住民が雪かきに追われています。地元住民「さすがにこれだけ降られると参ってし