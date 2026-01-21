TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（後10：00）では、きょう21日放送分をめぐってSNS上で反響を呼んでいる。【写真】商品化された家庭用“電気イスゲーム”通常では、放送日当日までに公式Xで予告動画などが流れるが、21日午前11時半時点では予告動画がなし。番組欄でも、詳細が一切伝えられていないことから、SNSでは「何を仕込んでいるんだろう」「何か企んでいる？」「リアタイした方がいいやつ！」などといった